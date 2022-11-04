Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
У відомстві розповіли, що у межах співпраці Державної прикордонної служби України з урядом Федеративної Республіки Німеччина прикордонники отримали від Федеральної агенції з технічної допомоги МВС Німеччини як гуманітарну допомогу – багатоцільовий гусеничний екскаватор “Caterpillar 336-08” у комплекті з навісним обладнанням, запасними частинами, інструментами та приладдям.
Його використання на найбільш загрозливих напрямках суттєво підвищить можливості інженерних підрозділів з облаштування фортифікаційних та інженерних споруд для недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України та інших провокацій на державному кордоні.
Передача допомоги, вартість якої складає майже 3 мільйони гривень, відбулась за участі делегації посольства ФРН в Україні на чолі із надзвичайною і повноважною посолкою Анкою Фельдгузен та першого заступника голови Державної прикордонної служби України генерал-майора Володимира Нікіфоренка.
Перший заступник голови Держприкордонслужби проінформував німецьких партерів про ситуацію на кордоні та участь військовослужбовців прикордонного відомства у відсічі збройній агресії Росії.
“Підрозділи Держприкордонслужби, знаходячись на передовій, протистоять ворогу під цілодобовими ракетними та мінометними обстрілами, ведучи тяжкі бої”, – зазначив генерал-майор Нікіфоренко.
Також він додав, що в умовах збройної агресії Росії проти України постійним стримувальним фактором для ворога є належно організоване інженерне та фортифікаційне облаштування державного кордону. І що після нашої перемоги державний кордон України з Росією та Білоруссю де-факто стане зовнішнім кордоном Європейського Союзу.
“Ми розуміємо потреби України. Співпраця буде продовжуватись. Ми будемо підтримувати Державну прикордонну службу”, – наголосила Анка Фельдгузен.
Зазначимо, що сертифікат на екскаватор передано начальнику 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців полковнику Антону Квятковському.
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