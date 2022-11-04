Уряд Німеччини передав українським прикордонникам багатоцільовий гусеничний екскаватор "Caterpillar 336-08" у комплекті з навісним обладнанням, запасними частинами, інструментами та приладдям.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

У відомстві розповіли, що у межах співпраці Державної прикордонної служби України з урядом Федеративної Республіки Німеччина прикордонники отримали від Федеральної агенції з технічної допомоги МВС Німеччини як гуманітарну допомогу – багатоцільовий гусеничний екскаватор “Caterpillar 336-08” у комплекті з навісним обладнанням, запасними частинами, інструментами та приладдям.

Його використання на найбільш загрозливих напрямках суттєво підвищить можливості інженерних підрозділів з облаштування фортифікаційних та інженерних споруд для недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України та інших провокацій на державному кордоні.

Передача допомоги, вартість якої складає майже 3 мільйони гривень, відбулась за участі делегації посольства ФРН в Україні на чолі із надзвичайною і повноважною посолкою Анкою Фельдгузен та першого заступника голови Державної прикордонної служби України генерал-майора Володимира Нікіфоренка.

Перший заступник голови Держприкордонслужби проінформував німецьких партерів про ситуацію на кордоні та участь військовослужбовців прикордонного відомства у відсічі збройній агресії Росії.

“Підрозділи Держприкордонслужби, знаходячись на передовій, протистоять ворогу під цілодобовими ракетними та мінометними обстрілами, ведучи тяжкі бої”, – зазначив генерал-майор Нікіфоренко.

Також він додав, що в умовах збройної агресії Росії проти України постійним стримувальним фактором для ворога є належно організоване інженерне та фортифікаційне облаштування державного кордону. І що після нашої перемоги державний кордон України з Росією та Білоруссю де-факто стане зовнішнім кордоном Європейського Союзу.

“Ми розуміємо потреби України. Співпраця буде продовжуватись. Ми будемо підтримувати Державну прикордонну службу”, – наголосила Анка Фельдгузен.

Зазначимо, що сертифікат на екскаватор передано начальнику 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців полковнику Антону Квятковському.