На тлі важкої ситуації в енергетиці Німеччина надає Україні 470 електрогенераторів різної потужності загальною вартістю 19,5 мільйона євро.

Про це повідомляє пресслужба Посольства Німеччини в Україні у Facebook.

“Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) надає Україні 470 електрогенераторів різних класів потужності загальною вартістю 19,5 мільйонів євро”, — йдеться в повідомленні.

У посольстві нагадали, що в Україні вже знаходяться 150 електрогенераторів. Планується подальше транспортування обладнання.

Частину генераторів передадуть безпосередньо Національній енергетичній компанії “Укренерго”, решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Зазначається, що допомога надається за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.