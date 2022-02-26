Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у Twitter.
Нагадаємо, що донедавна Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр виступали проти введення таких санкцій проти Росії.
Німеччина була останньою країною, яка не погоджувалася на відключення Російської Федерацію від системи здійснення платежів SWIFT.
Поступово представники цих країн почали змінювати свою позицію, і Російську Федерацію буде відключено від SWIFT через її вторгнення в Україну.
Якщо Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.
- Угорщина також не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, зокрема щодо відімкнення від системи SWIFT.
- Раніше Кіпр зголосився відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка об’єднує тисячі фінансових установ у світі. Раніше держава виступала проти.
- Нагадаємо, Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.