Німеччина підтримала відключення Росії від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, що об'єднує тисячі фінансових установ у світі. Раніше держава виступала проти.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у Twitter.

Нагадаємо, що донедавна Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр виступали проти введення таких санкцій проти Росії.

Німеччина була останньою країною, яка не погоджувалася на відключення Російської Федерацію від системи здійснення платежів SWIFT.

Поступово представники цих країн почали змінювати свою позицію, і Російську Федерацію буде відключено від SWIFT через її вторгнення в Україну.

Якщо Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.