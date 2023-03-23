23 березня, під час підготовки візиту до Північної Македонії та Грузії, глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує європейську перспективу Тбілісі. У своїй поїздці вона хоче продемонструвати, що Берлін твердо стоїть на боці грузинського народу, який виступає за євроінтеграцію та проти зближення з Москвою.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Бербок акцентувала, що грузини мають чітку мету – вступ до Євросоюзу. На вулицях Тбілісі грузини вийшли на захист плюралізму та верховенства закону. Міністерка вказала на спроби збити країну з проєвропейського курсу, за який виступає переважна більшість її громадян, а також тиск як у самій Грузії, так і ззовні.

З урядом у Тбілісі я говоритиму про те, які кроки країні необхідно ще зробити, щоб отримати статус кандидата в члени ЄС. Крім дотримання демократичних стандартів, мовиться, особливо, про свободу ЗМІ, підтримку діяльного громадянського суспільства та поважні суспільні дебати – навіть за іноді різних точок зору”, – зазначила Бербок. Вона наголосила, що ці цінності об’єднують ЄС, і “жодних скорочень і знижок тут не може бути”.

Також глава МЗС Німеччини заявила про місце Північної Македонії, як і інших партнерів на Західних Балканах у Європейському Союзі. Зауваживши, що всі учасники процесу розширення ЄС усвідомлюють, що поставлено на карту: “майбутнє в європейській родині, регіон зі стабільним добробутом та миром, самовизначення”.

На початку березня в Грузії пройшли масові протести проти законопроєктів про “іноземний вплив” та “іноагентів”, ухвалені парламентами в першому читанні. У Брюсселі рішуче розкритикували законодавчу ініціативу. У результаті правляча партія заявила, що відкликає скандальні проєкти законів. Близько 80% жителів Грузії підтримують вступ країни до ЄС. Ця мета записана у грузинській конституції.

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Згодом під стінами парламенту розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

9 березня керівна партія Грузії заявила про скасування законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав хвилю протестів по всій країні. Втім, громадяни не припинять мітинги, доки влада не стане на “прозахідний курс”.