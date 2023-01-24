Німеччина підтвердила, що отримала запит від Польщі на дозвіл спорядити Україні танки Leopard 2

Про це CNN повідомив представник уряду ФРН.

Поки що невідомо, наскільки швидко відбудеться можливе схвалення, проте, процес відбуватиметься з “необхідною терміновістю”.

Як уже пояснив речник уряду Штеффен Гебештрайт на урядовій пресконференції, заявки на дозвіл експорту зброї розглядаються з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і інструкцій щодо експорту зброї.

24 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що вже незабаром Німеччина ухвалить рішення щодо надання Україні танків Leopard.

19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Вже 22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи під тиском щодо дозволу на постачання танків німецького виробництва в Україну, заявив, що всі рішення щодо постачання зброї ухвалюватимуться в координації з союзниками, зокрема й Сполученими Штатами.

Своєю чергою, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Берлін у тому, що Німеччина побоюється поставити Росію на межу поразки в Україні.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння Бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.