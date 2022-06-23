У Німеччині виникла криза з постачанням газу, тому міністр економіки Роберт Габек оголосив другий рівень газової небезпеки - "тривогу".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відтепер у Німеччині – дефіцит газу.Через це міністр економіки ФРН Роберт Габек закликав громадян Німеччини зменшити споживання газу.

“Зараз ми закликаємо зменшити споживання газу, особливо напередодні зимових місяців”, – зазначив Роберт Габек.

Саме після скорочення постачання газу з Росії від 14 червня і збереження високої ринкової ціни на газ уряд прийняв рішення підвищити рівень до “тривоги”. Проте лише після впровадження “надзвичайного” третього рівня можна буде ввести нормування споживання газу.

Нагадаємо, що рівень “тривоги” є другим із трьох рівнів газової небезпеки. Другий рівень небезпеки передбачає, що ринок усе ще може впоратися із затримкою у газопостачанні. Третій рівень запроваджується тоді, коли питання регулювання цін змушена взяти на себе держава.

Німеччина залежить від російського газу для забезпечення електроенергією своїх будинків та важкої промисловості. Але країна змогла скоротити частину імпорту російського газу до 35% із 55% ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

За словами Роберта Габека, безпека постачань зараз гарантована, попри погіршення ситуації на газовому ринку протягом останніх днів.

“Стратегія Путіна полягає у тому, щоб зруйнувати нас, підвищити ціни та розділити нас”, – заявив міністр економіки ФРН. Також він додав, що Німеччина перебуває в економічному протистоянні з Росією.

Наразі газові сховища Німеччини заповнені на 58%, а це більше, аніж у цей же час минулого року. Але мета досягти 90% до грудня не буде досягнута без подальших конкретних дій.