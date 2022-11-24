Німеччина має намір ініціювати зустріч глав МЗС “Великої сімки” (G7). Зустріч щодо масованих ракетних обстрілів по Україні може відбутися наступного тижня.

Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у Twitter.

Нині Німеччина головує у G7. Міністри обговорять питання російських атак на критичну інфраструктуру України та подальшу підтримку української енергосистеми.

“Наступного тижня, як президент G7 у Бухаресті, ми запросимо інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч, щоб ініціювати подальшу підтримку енергопостачання України”, — написала Бербок.

Німецька міністерка наголосила, що російські напади на енергетичну інфраструктуру є неприпустимим та антигуманним злочином.

“Путін своїми ракетами прагне занурити народ України в холод і темряву. Він ніколи не зламає їхню волю до свободи та нашу підтримку”, — додала вона.