Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у Twitter.
Нині Німеччина головує у G7. Міністри обговорять питання російських атак на критичну інфраструктуру України та подальшу підтримку української енергосистеми.
“Наступного тижня, як президент G7 у Бухаресті, ми запросимо інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч, щоб ініціювати подальшу підтримку енергопостачання України”, — написала Бербок.
Німецька міністерка наголосила, що російські напади на енергетичну інфраструктуру є неприпустимим та антигуманним злочином.
“Путін своїми ракетами прагне занурити народ України в холод і темряву. Він ніколи не зламає їхню волю до свободи та нашу підтримку”, — додала вона.
- В НЕК “Укренерго” повідомили, що станом на 11 ранку 24 листопада, енергосистема України поступово відновлюється після вже сьомої атаки РФ на енергооб’єкти.
- 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
- У Міністерстві енергетики України заявили, що енергосистема держави має стабілізуватися до вечора 24 листопада.
- Сполучені Штати Америки та країни Європи долучаться для допомоги енергетичному сектору України. З представниками країн вже проведено екстрені телефонні розмови.