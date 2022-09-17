Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Бундесвер планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та 50 бронеавтомобілів Dingo ATF.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт на конференції Бундесверу в Берліні 2022 року офіційно повідомила про подальшу підтримку України.

“Бундесвер поставить ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II із 200 ракетами в поєднанні з навчанням від Бундесверу. Бундесвер також надасть 50 броньованих автомобілів типу “Dingo ATF”, – зазначила Крістіне Ламбрехт.

Крім того, у Генштабі розповіли, що на відкритті конференції Бундесверу 2022 року міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт і генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Еберхард Зорн класифікували виклики, з якими зіткнулися Збройні сили в переломний момент.

У своєму виступі Крістіне Ламбрехт дала зрозуміти, що часи широкомасштабної війни РФ проти України вимагають нових відповідей, у тому числі й для Бундесверу. Тому Німеччина повинна переглянути свою відповідальність у світі, свою військову силу і діяти відповідно.

“Оскільки ми перебуваємо на переломному етапі політики безпеки. Це саме те, про що ми хочемо говорити сьогодні й завтра”, – заявила міністерка оборони ФРН. Також вона представила пріоритети та керівні принципи для приблизно 400 учасників та учасниць, вищому складу Бундесверу та представникам політики, асоціацій та аналітичних центрів.

Девізом дводенної конференції було “Бундесвер на переломному етапі – критична оцінка під час війни в Європі”.

Довідка. Dingo ATF – колісний, аеромобільний повністю захищений бронеавтомобіль Бундесверу та Збройних сил Люксембургу на шасі Unimog, що призначається для патрулювання, розвідки. Захист ATF Dingo повинен витримати вибухи мін, саморобних вибухових пристроїв, попадання зі стрілецької зброї, уламків артилерійських набоїв, гранат, дії ЗМУ.

MARS II – це броньована ракетна система залпового вогню (РСЗВ, англійською Multiple Launch Rocket System або MLRS), що стоїть на озброєнні Бундесверу з 1990 року. Є німецькою модернізацією (фактично є її ліцензійною копією) американської гусеничної MLRS М270. Виробництвом цієї зброї займається німецький концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann).