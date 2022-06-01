Про це повідомляє DW.
Під час свого виступу у Бундестазі, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що сучасні системи ППО допоможуть Україні “захистити великі міста від російських повітряних атак”.
Варто відзначити, що уряд Німеччини вже направив до України:
- 15 тонн боєприпасів;
- 100 тисяч ручних гранат;
- понад 5 тисяч протитанкових мін.
Шольц також сказав, що Німеччина надасть Україні радар стеження, який здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.
- Нагадаємо, що рішення Європейського Союзу щодо шостого пакета санкцій вплине на економічний розвиток РФ, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції після позачергового засідання Європейської Ради.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо російсько-української війни.
- Також “Нафтогаз” та оператор ГТС України звернулися до німецького уряду з вимогою припинити або суттєво скоротити транзит газу через “Північний Потік-1”.