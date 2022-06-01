Про це повідомляє DW.

Під час свого виступу у Бундестазі, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що сучасні системи ППО допоможуть Україні “захистити великі міста від російських повітряних атак”.

Варто відзначити, що уряд Німеччини вже направив до України:

  • 15 тонн боєприпасів;
  • 100 тисяч ручних гранат;
  • понад 5 тисяч протитанкових мін.

Шольц також сказав, що Німеччина надасть Україні радар стеження, який здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.