Німеччина планує постачати Україні сучасні системи протиповітряної оборони — ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T. Вони мають малу дальність, проте оснащені інфрачервоною голівкою, яка має функцію самонаведення.

Про це повідомляє DW.

Під час свого виступу у Бундестазі, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що сучасні системи ППО допоможуть Україні “захистити великі міста від російських повітряних атак”.

Варто відзначити, що уряд Німеччини вже направив до України:

15 тонн боєприпасів;

100 тисяч ручних гранат;

понад 5 тисяч протитанкових мін.

Шольц також сказав, що Німеччина надасть Україні радар стеження, який здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.