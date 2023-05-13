Німеччина планує поступово відмовитися від своїх бойових гелікоптерів Tiger до 2038 року та замінити їх легкими військовими вертольотами H145M, виготовленими, як і Tiger, компанією Airbus.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення було очікуваним, оскільки Німеччина фактично вийшла з багатонаціональної програми модернізації вертольотів багато років тому, тоді як Франція та Іспанія у 2022 році погодилися взяти у ній участь.

Зазначається, що Берлін неодноразово скаржився на низьку готовність Tiger до операцій через технічні проблеми.

Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що парк вертольотів Tiger буде виведений з експлуатації до 2038 року, якщо не буде вжито додаткових заходів.

За її словами, міністерство розглядало різні сценарії і зрештою вирішило, що програма модернізації вертольотів має занадто багато ризиків щодо вартості і своєчасності виконання, щоб брати в ній участь.

Замість того, щоб продовжувати експлуатацію Tiger, Міністерство оборони Німеччини планує закупити в Airbus легкі військові вертольоти H145M, щоб мати можливість виконати свої зобов’язання перед НАТО в майбутньому.

За словами речниці, Міноборони планує представити угоду бюджетному комітету парламенту на затвердження до кінця 2023 року.