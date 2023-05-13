Про це повідомляє Reuters.
Відповідне рішення було очікуваним, оскільки Німеччина фактично вийшла з багатонаціональної програми модернізації вертольотів багато років тому, тоді як Франція та Іспанія у 2022 році погодилися взяти у ній участь.
Зазначається, що Берлін неодноразово скаржився на низьку готовність Tiger до операцій через технічні проблеми.
Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що парк вертольотів Tiger буде виведений з експлуатації до 2038 року, якщо не буде вжито додаткових заходів.
За її словами, міністерство розглядало різні сценарії і зрештою вирішило, що програма модернізації вертольотів має занадто багато ризиків щодо вартості і своєчасності виконання, щоб брати в ній участь.
Замість того, щоб продовжувати експлуатацію Tiger, Міністерство оборони Німеччини планує закупити в Airbus легкі військові вертольоти H145M, щоб мати можливість виконати свої зобов’язання перед НАТО в майбутньому.
За словами речниці, Міноборони планує представити угоду бюджетному комітету парламенту на затвердження до кінця 2023 року.
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