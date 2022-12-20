Про це повідомило Bloomberg.
Німеччина, котра є найбільшою економікою Європи, обіцяла припинити закупівлі нафти з РФ до кінця 2022 року. Утім заяву поставили під суміни після фрази головного виконавчого директора російського оператора нафтопроводу. Останній заявляв, що отримав запити на постачання російської нафти в першому кварталі 2023 року.
У Росії ЗМІ писали, що “Транснефть” отримала заявки від Німеччини та ще й від Польщі.
Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt сильно залежали від імпорту російської нафти по трубах. Проте тепер по “Дружбі”, найбільшого трубопроводу сирої нафти в Європі, потоки можуть здійснюватися з Казахстану.
Видання зазначило, що угода поки не завершена.
“Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, що Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську сиру нафту в новому році.
- Флагман російської сирої нафти, марка Urals, цього місяця так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.