З 2023 року Німеччина має намір імпортувати нафту з Казахстану. Берлін заперечив, що буде купувати російську нафту наступного року.

Про це повідомило Bloomberg.

Німеччина, котра є найбільшою економікою Європи, обіцяла припинити закупівлі нафти з РФ до кінця 2022 року. Утім заяву поставили під суміни після фрази головного виконавчого директора російського оператора нафтопроводу. Останній заявляв, що отримав запити на постачання російської нафти в першому кварталі 2023 року.

У Росії ЗМІ писали, що “Транснефть” отримала заявки від Німеччини та ще й від Польщі.

Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt сильно залежали від імпорту російської нафти по трубах. Проте тепер по “Дружбі”, найбільшого трубопроводу сирої нафти в Європі, потоки можуть здійснюватися з Казахстану.

Видання зазначило, що угода поки не завершена.

“Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, що Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську сиру нафту в новому році.