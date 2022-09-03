За даними ЗМІ Берлін погодив кандидатуру нового посла України у ФРН, яку запропонував Київ.

Про це повідомляє видання DW.

Мовиться про Олексія Макєєва, якого Київ запропонував на посаду посла України у Німеччині замість Андрія Мельника.

Зазначається, що Олексій Макєєв з травня 2020 року обіймає посаду спецпредставника МЗС України із санкційної політики.

Він також є членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола.

Як відомо, з 2014 року послом України у Німеччині був Андрій Мельник. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він неодноразово різко висловлювався у бік німецького уряду, зокрема через повільні поставки озброєння.

У липні цього року президент України Володимир Зеленський звільнив Мельника з посади посла України у ФРН.

Це відбулося після інтерв’ю Мельника німецьким ЗМІ, де йому поставили запитання про очільника Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру. На запитання про вбивства польського населення посол заявив, що тоді відбувалися масові винищення як поляків, так і українців.

Після слів Мельника колишній очільник МЗС Польщі Вітольд Ващиковський відповів:

“Дивна подяка за зусилля Польщі (для України) стати кандидатом у Євросоюз, приймаючи мільйони біженців і даруючи велику кількість зброї”.