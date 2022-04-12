У Німеччині погодили постачання зброї Україні для протистояння у війни з РФ, попри філософію безпеки Берліну.

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр це на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За його словами, з РФ, після того, як її воєнні злочини побачив світ, не може бути повернення до нормальних відносин.

Берлін постачатиме зброю Україні, хоча ще донедавна це не відповідало філософії безпеки Берліна. Уряди Німеччини та Польщі наразі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.

Він наголосив, що воєнні злочини РФ мають розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичне рішення, необхідно притягнути до відповідальності.

Окрім цього, коментуючи питання санкцій, Штайнмаєр зауважив, що країни ЄС мають збільшити економічний тиск на агресора. Він переконаний, що усі країни намагатимуться зменшувати експорт енергоносіїв, зауваживши, що імпорт газу з РФ до ФРН впав з 60% до 40%.