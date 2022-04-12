Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр це на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
За його словами, з РФ, після того, як її воєнні злочини побачив світ, не може бути повернення до нормальних відносин.
Берлін постачатиме зброю Україні, хоча ще донедавна це не відповідало філософії безпеки Берліна. Уряди Німеччини та Польщі наразі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.
Він наголосив, що воєнні злочини РФ мають розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичне рішення, необхідно притягнути до відповідальності.
Окрім цього, коментуючи питання санкцій, Штайнмаєр зауважив, що країни ЄС мають збільшити економічний тиск на агресора. Він переконаний, що усі країни намагатимуться зменшувати експорт енергоносіїв, зауваживши, що імпорт газу з РФ до ФРН впав з 60% до 40%.
“Кремлю не вдалося поділити Європу, вона, навпаки, зміцнилися у протидії зовнішній агресії”, – зазначив Штайнмаєр.
- Нагадаємо, запланований візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва не відбудеться через те, що йому там, очевидно, не зрадіють.
- Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який є давнім прихильником зближення Заходу з РФ, визнав, що роки його підтримки Путіна і газопроводу “Північний потік-2” були явною помилкою.
- Своєю чергою, німецький канцлер Олаф Шольц відмовляється збільшувати військову допомогу Україні – попри тиск з боку партнерів по коаліції.
- Водночас раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно передати Україні зброю, яка зберігалася в країні з часів існування комуністичної Східної Німеччини.