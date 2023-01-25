Уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Про це повідомили на сайті уряду Німеччини.

Олаф Шольц наголосив, що рішення ухвалено в тісній координації із союзниками та партнерами. За його словами, головною метою є швидко зібрати для України два танкові батальйони Leopard.

“Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері”, – сказав канцлер у Берліні.

Зокрема, із запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.

Найближчим часом планують розпочати навчання українських військових. Окрім тренування, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування систем.