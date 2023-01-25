Про це повідомили на сайті уряду Німеччини.
Олаф Шольц наголосив, що рішення ухвалено в тісній координації із союзниками та партнерами. За його словами, головною метою є швидко зібрати для України два танкові батальйони Leopard.
“Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері”, – сказав канцлер у Берліні.
Зокрема, із запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.
Найближчим часом планують розпочати навчання українських військових. Окрім тренування, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування систем.
- Уряд Німеччини отримав запит від Польщі на реекспорт в Україну танків Leopard 2 німецького виробництва.
- Тиск на Німеччину продовжує зростати щодо передачі танків Україні, Київ посилює свої прохання, а між Берліном і деякими його союзниками по НАТО назріває суперечка. Танки Leopard 2 німецького виробництва розглядаються як життєво важлива сучасна військова машина, яка зміцнить сили Києва, оскільки війна з Росією наближається до річної позначки.