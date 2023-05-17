Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не має військового обладнання чи можливостей для навчання, щоб взяти участь у британсько-нідерландській ініціативі щодо постачання Україні винищувачів F-16.

Джерело: SkyNews.

Раніше стало відомо, що Велика Британія та Нідерланди домовилися про створення “міжнародної коаліції”, аби допомогти закупити винищувачі для Києва.

Водночас Пісторіус пояснив, що внесок його країни буде “обмеженим”.

“Ми не можемо відігравати активну роль у такому альянсі, у такій коаліції, тому що у нас немає ані можливостей для навчання, ані компетенції, ані літаків”, — зазначив у Берліні після зустрічі зі своїм британським колегою Беном Воллесом.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.

Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.