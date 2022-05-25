Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Ми зупинимо дію правила 3G про в’їзд до кінця серпня”, – сказав міністр охорони здоров’яНімеччини Карл Лаутербах.
Нові правила ще має ухвалити німецький уряд. Вони визнають усі вакцини від COVID-19, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, навіть якщо ті не схвалені Європейським Союзом.
“Натомість кількість заражень коронавірусом у Німеччині зменшується. Інститут Роберта Коха зареєстрував 64 437 нових випадків зараження у вівторок, що на 21 815 менше, ніж тиждень тому”, – зазначається у повідомленні.
- Попри високі показники хворих на COVID-19, кількість госпіталізованих та померлих від вірусу меншає.
- У Міністерстві охорони здоров’я розвінчали чергові фейкові новини та історії про вакцинацію проти COVID-19, які ширяться інтернетом. Серед них: про щеплення під час вагітності, дитячу смертність і мутації вірусів.