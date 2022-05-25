Міністерство охорони здоров'я Німеччини з 1 червня пом'якшить карантинні обмеження для в'їзду мандрівників, запроваджені через COVID-19 . Надалі не вимагатимуть довідки про обов’язкову вакцинацію, документів про одужання від вірусу або негативного тесту.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Ми зупинимо дію правила 3G про в’їзд до кінця серпня”, – сказав міністр охорони здоров’яНімеччини Карл Лаутербах.

Нові правила ще має ухвалити німецький уряд. Вони визнають усі вакцини від COVID-19, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, навіть якщо ті не схвалені Європейським Союзом.

“Натомість кількість заражень коронавірусом у Німеччині зменшується. Інститут Роберта Коха зареєстрував 64 437 нових випадків зараження у вівторок, що на 21 815 менше, ніж тиждень тому”, – зазначається у повідомленні.