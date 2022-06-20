Представники Німеччини заявили, що обмежать використання природного газу для виробництва електроенергії через побоювання щодо можливого дефіциту, викликаного скороченням поставок з Росії.

Про це заявив Федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек.

Німеччина покладається на Москву в отриманні більшої частини свого газу, але представники влади переконують, що прагнуть заповнити свої сховища газу та поступово припинити імпорт російських енергоносіїв, щоб підготуватися до наступної зими. Влада країни побоюється, що Росія, яка скоротила поставки останніми днями, може зменшити або навіть повністю припинити поставки.

У міністерстві економіки Німеччини заявили, що нові заходи будуть включати збільшення залежності від вугільних електростанцій, а також систему аукціонів, яка почнеться в найближчі тижні, щоб стимулювати промисловість споживати менше.

Роберт Хабек, член екологічної партії зелених, сказав у заяві в неділю:

“Щоб зменшити споживання газу, для виробництва електроенергії потрібно використовувати менше газу. Натомість вугільні електростанції доведеться більше використовувати… Це гірко, але в цій ситуації майже необхідно зменшити споживання газу. Ми повинні і зробимо все можливе, щоб влітку та восени зберігати якомога більше газу. Взимку резервуари для зберігання газу повинні бути повними. Це є першочерговим”.

Хабек чітко поклав провину у цій ситуації на президента Росії Володимира Путіна:

“Напружена ситуація та високі ціни є прямим наслідком загарбницької війни Путіна проти України. Помилки немає. Щобільше, очевидно, що це стратегія Путіна, щоб нас збентежити підняти ціни та розділити нас. Ми цього не дозволимо. Ми захищаємось рішуче, точно і продумано”.