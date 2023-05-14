Німеччина повністю підтримує вступ України до ЄС – Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає "повну підтримку" вступу України до Європейського Союзу.

Про це інформує SkyNews.

Повідомлення Шольца надійшло після того, як президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з першим візитом до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У промові на врученні українському народу престижної премії Карла Великого канцлер висловив підтримку Україні.

Володимир Зеленський, ви маєте нашу повну підтримку на вашому шляху до Європейського Союзу”, – наголосив він.

Зеленський приїхав, щоб отримати нагороду від імені всіх українців.

14 травня Володимир Зеленський приїхав у палац Бельвю з візитом до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч відбулася в умовах посилених заходів безпеки.

Зауважимо, нещодавно голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.