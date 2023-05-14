Німеччина повністю підтримує вступ України до ЄС – Шольц

Про це інформує SkyNews.
Повідомлення Шольца надійшло після того, як президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з першим візитом до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.
У промові на врученні українському народу престижної премії Карла Великого канцлер висловив підтримку Україні.
Володимир Зеленський, ви маєте нашу повну підтримку на вашому шляху до Європейського Союзу”, – наголосив він.
Зеленський приїхав, щоб отримати нагороду від імені всіх українців.
14 травня Володимир Зеленський приїхав у палац Бельвю з візитом до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч відбулася в умовах посилених заходів безпеки.
Зауважимо, нещодавно голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту до Італії домовився про постачання зброї та ППО Україні.
- Більш ніж половина опитаних громадян США, які можуть голосувати на виборах, підтримують вступ України до НАТО.
- У липні цього року президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.