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Німеччина повністю підтримує вступ України до ЄС – Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає "повну підтримку" вступу України до Європейського Союзу.

Неділя, 14 травня 2023, 20:38
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Про це інформує SkyNews.

Повідомлення Шольца надійшло після того, як президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з першим візитом до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У промові на врученні українському народу престижної премії Карла Великого канцлер висловив підтримку Україні.

Володимир Зеленський, ви маєте нашу повну підтримку на вашому шляху до Європейського Союзу”, – наголосив він.

Зеленський приїхав, щоб отримати нагороду від імені всіх українців.

14 травня Володимир Зеленський приїхав у палац Бельвю з візитом до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч відбулася в умовах посилених заходів безпеки.

Зауважимо, нещодавно голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.

Теги: вступ до ЄС, Німеччина, підтримка України, шольц, союзники

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