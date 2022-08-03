Німеччина повинна бути готовою до нестабільного газопостачання з Росії – Олаф Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччині потрібно бути готовою до нестабільного газопостачання з Російської Федерації. За його словами, Берлін очікує, що постачання газу з РФ "більше не виконуватиметься" так, я прописано у контракті.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Шольц уточнив, що Берлін повинен бути готовим до того, що умови газопостачання, які вказані у контракті з “Газпромом”, останні більше не будуть виконувати, навіть якщо буде відновлено стабільне газопостачання через трубопровід “Північний потік-1”.

Як відомо, на даний час постачання газу до Європи “Північним потоком-1” значно скоротилось. У Росії це пояснили технічними проблемами пов’язаними з турбіною.

“Зрозуміло і просто: турбіна є. Його (газ – ред.) можна доставити. Все, що комусь потрібно зробити, це сказати: я хочу цього (постачати газ – ред.). Тоді він там буде дуже швидко”, – заявив Олаф Шольц під час візиту до міста Мюльгайм.

Сюди він навідався аби оглянути трубопровідну турбіну, яку нещодавно передали з Канади для ремонту “Північного потоку-1”. Шольц наголосив, що немає жодних юридичних, технічних чи санкційних причин, які б завадили передати турбіну Росії.

Водночас Шольц зауважив, що завжди може статись так, що “щось не працює”. До прикладу, експортувати газ до Європи завадили нібито технічні причини, однак, додав німецький канцлер ці технічні причини “були незрозумілими”.

“Для нас, однак, це означає, що ми повинні бути готові до того, що навіть якщо транспортування зараз запрацює, якщо транспортування газу газопроводом “Північний потік-1″ знову запрацює добре, все одно можуть виникнути проблеми. Знову в будь-який час”, – додав він.