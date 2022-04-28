Про це повідомляє Spiegel.

27 квітня РФ оголосила про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії – тепер канцлер Олаф Шольц попереджає, що Німеччина має підготуватися до подібного скорочення. За його словами, він готує все для такої можливості, хоча б тому, що ніхто не розуміє, як поводитиметься глава Кремля Путін.

“Треба бути готовим до цього, а ми вже були перед початком війни і знаємо, що нам робити”, – зазначив Шольц.

Щодо раптової зупинки газу, Кремль заявив, що Польща та Болгарія не дотримуються умов оплати. Минулого місяця Путін зажадав оплати поставки в рублях.

Однак обидві країни спокійно ставляться до заморожування російського газу. Заступник міністра закордонних справ заявив, що його країна “добре готувалася до цього сценарію роками”, а також має високий рівень у сховищах газу. Болгарський уряд також говорив про “альтернативи”.