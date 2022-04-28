Про це повідомляє Spiegel.
27 квітня РФ оголосила про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії – тепер канцлер Олаф Шольц попереджає, що Німеччина має підготуватися до подібного скорочення. За його словами, він готує все для такої можливості, хоча б тому, що ніхто не розуміє, як поводитиметься глава Кремля Путін.
“Треба бути готовим до цього, а ми вже були перед початком війни і знаємо, що нам робити”, – зазначив Шольц.
Щодо раптової зупинки газу, Кремль заявив, що Польща та Болгарія не дотримуються умов оплати. Минулого місяця Путін зажадав оплати поставки в рублях.
Однак обидві країни спокійно ставляться до заморожування російського газу. Заступник міністра закордонних справ заявив, що його країна “добре готувалася до цього сценарію роками”, а також має високий рівень у сховищах газу. Болгарський уряд також говорив про “альтернативи”.
- Нагадаємо, 27 квітня, “Газпром” заявив, що зупиняє газопостачання до Польщі та Болгарії. Таке рішення російської компанії викликало занепокоєння, що РФ спробує скоротити поставки газу і до інших країн Європи.
- Припинення постачання російського газу не стало несподіванкою для уряду Болгарії. Прем’єр-міністр Кирил Петков назвав дії “Газпрому” шантажем, на який країна не піддасться.
- Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської компанії “Газпром” щодо припинення постачань газу Польщі та Болгарії, назвавши це черговою спробою РФ використати газ як інструмент шантажу.