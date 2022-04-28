Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що незабаром Путін може перекрити постачання газу до ФРН, аналогічно рішенням щодо Болгарії та Польщі.

Про це повідомляє Spiegel.

27 квітня РФ оголосила про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії – тепер канцлер Олаф Шольц попереджає, що Німеччина має підготуватися до подібного скорочення. За його словами, він готує все для такої можливості, хоча б тому, що ніхто не розуміє, як поводитиметься глава Кремля Путін.

“Треба бути готовим до цього, а ми вже були перед початком війни і знаємо, що нам робити”, – зазначив Шольц.

Щодо раптової зупинки газу, Кремль заявив, що Польща та Болгарія не дотримуються умов оплати. Минулого місяця Путін зажадав оплати поставки в рублях.

Однак обидві країни спокійно ставляться до заморожування російського газу. Заступник міністра закордонних справ заявив, що його країна “добре готувалася до цього сценарію роками”, а також має високий рівень у сховищах газу. Болгарський уряд також говорив про “альтернативи”.