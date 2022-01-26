Німеччина просить не застосовувати обмеження для енергетичного сектору до пакета можливих санкцій проти Російської Федерації. Водночас країна має намір підтримати обмеження проти деяких російських банків та державних підприємств.

Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

Оскільки Путін збирає війська поблизу кордону з Україною, США та їхні європейські союзники працюють над досягненням домовленості щодо економічної відповіді діям агресора.

Проте, в Уряді Німеччині занепокоєні тим, що без необхідного винятку постачання енергії до Європи може опинитись під загрозою.

Відповідно до твердження неназваного чиновника, котрий прокоментував ситуацію виданню, виняток, ймовірно, може стати частиною остаточного пакета санкцій, погодженого зі США, котрий застосують у разі нового нападу РФ на Україну.

При цьому зауважується, що виняток не перешкоджатиме можливим заходам проти газопроводу “Північний потік-2”.

Уряд ФРН також висловив застереження щодо серйозного впливу на німецькі фінансові установи та європейську економіку, якщо союзники застосують повне заморожування російських активів та заборонять операції з великими банками РФ.

Наголошується, що Німеччина підтримає пакет санкцій, котрий містить: обмеження проти суверенного боргу та обмеження на ринку капіталу для держпідприємств; замороження активів та заборону на операції для деяких банків РФ; обмеження імпорту деяких російських металів та хімікатів; обмеження на експорт деяких предметів розкоші та високотехнологічних товарів; заборону на поїздки та замороження активів олігархів; обмеження на інвестиції; торгову заборону;