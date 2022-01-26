Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
Оскільки Путін збирає війська поблизу кордону з Україною, США та їхні європейські союзники працюють над досягненням домовленості щодо економічної відповіді діям агресора.
Проте, в Уряді Німеччині занепокоєні тим, що без необхідного винятку постачання енергії до Європи може опинитись під загрозою.
Відповідно до твердження неназваного чиновника, котрий прокоментував ситуацію виданню, виняток, ймовірно, може стати частиною остаточного пакета санкцій, погодженого зі США, котрий застосують у разі нового нападу РФ на Україну.
При цьому зауважується, що виняток не перешкоджатиме можливим заходам проти газопроводу “Північний потік-2”.
Уряд ФРН також висловив застереження щодо серйозного впливу на німецькі фінансові установи та європейську економіку, якщо союзники застосують повне заморожування російських активів та заборонять операції з великими банками РФ.
Наголошується, що Німеччина підтримає пакет санкцій, котрий містить: обмеження проти суверенного боргу та обмеження на ринку капіталу для держпідприємств; замороження активів та заборону на операції для деяких банків РФ; обмеження імпорту деяких російських металів та хімікатів; обмеження на експорт деяких предметів розкоші та високотехнологічних товарів; заборону на поїздки та замороження активів олігархів; обмеження на інвестиції; торгову заборону;
- Нагадаємо, у квітні 2021 року голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Рьоттген вперше підтримав ідею надання Україні оборонної зброї. Проте, ФРН досі відмовляється постачати зброї Україні. Окрім цього, країна також намагається блокувати допомогу інших країн.
- Нещодавно Віталій Кличко зауважив, що Німеччина, як європейський партнер України, “не лише не допомагає, але й блокує військову допомогу інших країн та підтримує “Північний потік 2″, який Росія використовує у якості економічної зброї”. За словами Віталія Кличка, така ситуація викликає щонайменше “збентеженість і розчарування” та ставить під питання дружбу двох країн.
- У своєму зверненні до канцлера Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) Олафа Шольца українські євреї закликали Німеччину до відповідальності та рішучіших дій у питанні допомоги Україні.
- Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.
- Своєю чергою, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок, щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- При цьому, голови комітетів у Бундестазі Міхаель Рот та Антон Хофрайтер заявили, що на РФ слід чинити тиск за допомогою газопроводу “Північний потік-2”. Це може стати стримувальним дипломатичним рішенням у разі нової російської агресії проти України.
- У ЄС прийняли рішення продовжити до 31 липня 2022 року обмежувальні заходи, які діють на сьогодні щодо певних секторів економіки Росії.