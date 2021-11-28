Про це йдеться у документах, опублікованих американським виданням Axios.
Посольство Німеччини у США представило Конгресу своє бачення того, як може виглядати «відповідь» на агресію Росії.
У документі від 19 листопада, позначеному як “секретний!, викладено кроки, які Німеччина зробить на національному рівні, включно з “сильними публічними повідомленнями”, що засуджують поведінку Росії; призупинення майбутніх політичних зустрічей; і перегляд можливих обмежень щодо майбутніх російських проєктів з викопного палива.
Проте, це не повинно стосуватися “Північного потоку-2”.
У Берліні вважають, що санкції, спрямовані проти Росії, “послаблять” довіру до США, і навіть можуть зашкодити трансатлантичній єдності.
Читайте також:
«Північний потік – 2»: Байден під час зустрічі з Меркель заявив про необхідність підтримувати Україну
Щобільше, німецькі урядовці переконані, що газопровід не загрожує Україні, поки через її територію здійснюється транзит газу.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про рішення запровадити додаткові санкції проти осіб і компаній, пов’язаних із “Північним потоком-2”.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель тоді застерегла Росію щодо агресії проти України. За її словами, ЄС має бути готовий до запровадження нових санкцій щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.
- Перед візитом в Україну в серпні цього року, Ангела Меркель відвідала Росію.