Уряд Німеччини закликав членів американського Конгресу відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у документах, опублікованих американським виданням Axios.

Посольство Німеччини у США представило Конгресу своє бачення того, як може виглядати «відповідь» на агресію Росії.

У документі від 19 листопада, позначеному як “секретний!, викладено кроки, які Німеччина зробить на національному рівні, включно з “сильними публічними повідомленнями”, що засуджують поведінку Росії; призупинення майбутніх політичних зустрічей; і перегляд можливих обмежень щодо майбутніх російських проєктів з викопного палива.

Проте, це не повинно стосуватися “Північного потоку-2”.

У Берліні вважають, що санкції, спрямовані проти Росії, “послаблять” довіру до США, і навіть можуть зашкодити трансатлантичній єдності.

Щобільше, німецькі урядовці переконані, що газопровід не загрожує Україні, поки через її територію здійснюється транзит газу.