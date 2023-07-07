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Німеччина – проти надання Україні касетних боєприпасів

Німецька міністерка оборони Анналена Бербок висловилась проти надання Україні касетних боєприпасів.

П’ятниця, 7 липня 2023, 14:05
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Джерело: Reuters

Бербок нагадала, що Німеччина є однією зі 111 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси.

Під час кліматичної конференції у Відні міністерка, відповідаючи на питання журналістів, зазначила, що стежить за повідомленнями ЗМІ, де повідомили про наміри США надати Україні касетні боєприпаси.

“Для нас, як для держави-учасниці, угода Осло продовжує діяти”, – сказала вона, маючи на увазі угоду про заборону використання, накопичення та виготовлення касетних боєприпасів, підписану 2008 року у столиці Норвегії.

Напередодні проти надання США касетних боєприпасів Україні виступила неурядова організація Human Rights Watch.

Варто зауважити, що, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Офіційно про це буде повідомлено вже сьогодні, 7 липня.

Теги: Анналена Бербок, Війна в Україні, касетні боєприпаси, Німеччина, російсько-українська війна, Україна

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