Джерело: Financial Times
За словами високопосадовців уряду Німеччини, план, який передбачає залучення декількох мільярдів євро на відновлення України шляхом передачі частини прибутків від російських заморожених активів, навряд чи отримає достатню підтримку через високі юридичні ризики.
Представник МЗС зазначив, що Москва “буде змушена заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні”, і запевнив, що Німеччина робить “усе, що в їй до снаги”, щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями.
Водночас він зауважив, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає “складні фінансові та юридичні питання”.
“Це відкриває банку з хробаками”, – прокоментував інший німецький посадовець, додавши, що якщо ЄС візьме гроші з російського центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це “обов’язково стане прецедентом” для інших. Ідеться, наприклад, про претензії Польщі щодо відшкодування Берліном збитків, завланих під час Другої світової війни.
Як відзначив один посадовець, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн проаналізував пропозиції ЄС щодо конфіскації активів російського центрального банку та заявив, що вони “юридично непрацездатні”.
Своєю чергою, за словами українського високопосадовця, Київ вважає, що ЄС міг би залучати 3 млрд євро на рік з активів російського центрального банку. За його словами, Україна також обговорювала альтернативну схему, згідно з якою комісія мала б змогу використовувати конфісковані російські активи у ролі застави, під яку вона могла б позичати для інвестування з відшкодуванням, призначеним для Києва.
Речник комісії Крістіан Віганд запевнив, що лідери ЄС, які зустрінуться у межах саміту в Брюсселі в четвер, нададуть подальші вказівки.
“Ще низка питань потребує додаткових уточнень, і, зокрема, буде необхідна подальша координація з нашими міжнародними партнерами, а саме з країнами G7, з метою внесення конкретної пропозиції”, – пояснив він.
- 21 червня у Лондоні міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау наголосив, що саме заморожені російські активи мають бути одним із головних джерел фінансування майбутньої відбудови України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час Конференції з відновлення України у Лондоні розповів, яку допомогу отримає Українська держава від своїх союзників та міжнародних організацій.
- Головний республіканець у комітеті із закордонних справ Сенату США, Джим Ріш та демократ Шелдон Вайтхаус із комітету з юриспруденції представили законопроєкт, що дозволяє президенту Джо Байдену вилучати російські активи та передавати їх Україні.
- 15 червня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що уряд країни погодив правила використання заморожених російських активів для підтримки відновлення та відбудови України.