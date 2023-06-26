Німеччина виступає проти передачі заморожених російських активів на відновлення України – через високі юридичні та фінансові ризики.

Джерело: Financial Times

За словами високопосадовців уряду Німеччини, план, який передбачає залучення декількох мільярдів євро на відновлення України шляхом передачі частини прибутків від російських заморожених активів, навряд чи отримає достатню підтримку через високі юридичні ризики.

Представник МЗС зазначив, що Москва “буде змушена заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні”, і запевнив, що Німеччина робить “усе, що в їй до снаги”, щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями.

Водночас він зауважив, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає “складні фінансові та юридичні питання”.

“Це відкриває банку з хробаками”, – прокоментував інший німецький посадовець, додавши, що якщо ЄС візьме гроші з російського центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це “обов’язково стане прецедентом” для інших. Ідеться, наприклад, про претензії Польщі щодо відшкодування Берліном збитків, завланих під час Другої світової війни.

Як відзначив один посадовець, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн проаналізував пропозиції ЄС щодо конфіскації активів російського центрального банку та заявив, що вони “юридично непрацездатні”.

Своєю чергою, за словами українського високопосадовця, Київ вважає, що ЄС міг би залучати 3 млрд євро на рік з активів російського центрального банку. За його словами, Україна також обговорювала альтернативну схему, згідно з якою комісія мала б змогу використовувати конфісковані російські активи у ролі застави, під яку вона могла б позичати для інвестування з відшкодуванням, призначеним для Києва.

Речник комісії Крістіан Віганд запевнив, що лідери ЄС, які зустрінуться у межах саміту в Брюсселі в четвер, нададуть подальші вказівки.

“Ще низка питань потребує додаткових уточнень, і, зокрема, буде необхідна подальша координація з нашими міжнародними партнерами, а саме з країнами G7, з метою внесення конкретної пропозиції”, – пояснив він.