З початку повномасштабної військової агресії Росії з України до Німеччини виїхали понад 700 тисяч людей.

Про це повідомляє німецьке видання Welt Am Sonntag з посиланням на федеральний реєстр іноземців.

У реєстрі зазначено, що станом на 11 травня в Німеччині зареєстровані 727 205 людей з України. Водночас 714 998 (98,3 %) з них — українці, а решта — громадяни інших країн, що проживали в Україні.

Також уточнюється, що 40 % вимушено переміщених осіб є неповнолітніми. Серед дорослих 81 % — жінки.

Наголошується, що, найімовірніше, значна частина вимушено переміщених осіб, які прибули до Німеччини, уже переїхала до інших країн ЄС або повернулася до України. Тому наразі точну їх кількість у Німеччині назвати неможливо.