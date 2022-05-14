Про це повідомляє німецьке видання Welt Am Sonntag з посиланням на федеральний реєстр іноземців.
У реєстрі зазначено, що станом на 11 травня в Німеччині зареєстровані 727 205 людей з України. Водночас 714 998 (98,3 %) з них — українці, а решта — громадяни інших країн, що проживали в Україні.
Також уточнюється, що 40 % вимушено переміщених осіб є неповнолітніми. Серед дорослих 81 % — жінки.
Наголошується, що, найімовірніше, значна частина вимушено переміщених осіб, які прибули до Німеччини, уже переїхала до інших країн ЄС або повернулася до України. Тому наразі точну їх кількість у Німеччині назвати неможливо.
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