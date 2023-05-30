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Німеччина розмістить у Литві систему Patriot для захисту саміту НАТО

Німеччина заявила про плани розмістити у Литві систему протиповітряної оборони Patriot з метою забезпечення безпеки саміту НАТО, запланованого на липень у Вільнюсі.

Вівторок, 30 травня 2023, 18:53
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Джерело: LRT.

Як повідомили у Міністерстві оборони ФРН, системи планують перекинути зі Словаччини, їх допоміжні підрозділи передислокують з Польщі.

Окрім того, Німеччина також надасть інші засоби наземного, повітряного та морського базування для забезпечення безпеки липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Додамо, Петро Порошенко на 15-му щорічному Київському Безпековому Форумі “За Нашу і Вашу Свободу/Fighting for NATO” заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі має оголосити про запрошення України до Альянсу. В іншому випадку — буде повторення помилки Бухаресту-2008.

“Я буду дуже розчарований, якщо з Вільнюського саміту українська делегація привезе ксерокопію Бухарестського саміту 2008 року. Я не хочу більше про це чути. Я не хочу більше в резолюції чути про відкриті двері. Відкриті двері – дайте нам зайти. А якщо ви не даєте заходити, то двері не відкриті”, — сказав п’ятий Президент.

Нагадаємо, 15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.

На думку Генсекретаря, немає “сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу” до її перемоги (у війні з РФ – ред.). Він нагадав, що країни-члени блоку вже неодноразово заявляли, що Україна долучиться до НАТО.

Своєю чергою, 17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Також зауважимо, що країни Північноатлантичного альянсу дійшли до спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, який заплановано на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.

Теги: Patriot, безпека, Вільнюс, НАТО, Німеччина, ППО, саміт НАТО, Литва

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