Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіні Ламбрехт.

До червня 2023 різноманітним навичкам планується навчити близько 5000 військовослужбовців. Вона зазначила, що українські армійці мають проходити навчання у Німеччині “у різних місцях”, але з міркувань безпеки не уточнила, на яких саме базах бундесверу.

Weitere Schritte zur Unterstützung der #Ukraine: Ministerin Lambrecht verkündet in Brüssel, dass bis Juni 2023 bis zu 5000 🇺🇦 SoldatInnen in Deutschland ausgebildet werden. Zudem richten wir ein Instandsetzungszentrum in der #Slowakei ein, das sofort seine Arbeit aufnimmt.👇 pic.twitter.com/1lWb8CVr7W

