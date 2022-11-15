Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіні Ламбрехт.

До червня 2023 різноманітним навичкам планується навчити близько 5000 військовослужбовців. Вона зазначила, що українські армійці мають проходити навчання у Німеччині “у різних місцях”, але з міркувань безпеки не уточнила, на яких саме базах бундесверу.

Weitere Schritte zur Unterstützung der #Ukraine: Ministerin Lambrecht verkündet in Brüssel, dass bis Juni 2023 bis zu 5000 🇺🇦 SoldatInnen in Deutschland ausgebildet werden. Zudem richten wir ein Instandsetzungszentrum in der #Slowakei ein, das sofort seine Arbeit aufnimmt.👇 pic.twitter.com/1lWb8CVr7W — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) November 15, 2022

Окрім цього, міністерка анонсувала створення ремонтного цеху, котрий розпочинає роботу негайно.

15 листопада Рада Європейського Союзу офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги у протистоянні широкомасштабному російському вторгненню.

EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України у різних місцях на території держав-членів ЄС.

Командуватиме місією французький віцеадмірал Ерве Бліжон, який очолює департамент військового планування та виконання.

Раніше очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, що військова тренувальна місія не відбуватиметься на теренах України. У такий спосіб хочуть уникнути атак з боку російських окупантів. З міркувань безпеки структури місії розмістять у сусідніх країнах.

У межах програми відбуватиметься “індивідуальна, колективна та спеціалізована” підготовка ЗСУ та сил територіальної оборони, а також “координація та синхронізація діяльності держав-членів”, що підтримують ініціативу.

Метою є сприяння підвищенню боєздатності Збройних сил України для ефективного ведення військових операції, щоб “дозволити Україні захищати її територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Анонсова місія військової допомоги ЄС Україні стане найбільшою навчальною програмою Євросоюзу для третьої країни. Попередньо термін її роботи розрахований на два роки, орієнтовна сума загальних витрат за цей період становитиме близько 106 млн євро. EUMAM фінансуватиметься з Європейського фонду миру (EPF). З нього ж сплачуються спільні з Україною закупівлі ЄС озброєнь.

Оперативний штаб ля координації на стратегічному рівні рощташовуватиметься у Брюсселі. Найбільшу штаб-квартиру створять у Польщі, другу за розміром – у Німеччині.

Про започаткування місії попросила сама Україна – це у липні зробили міністри закордонних справ та оборони у листі, на ім’я Жозепа Борреля.