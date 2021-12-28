Німеччина розпочинає проект Mammoth з реінжинірингу промисловості. Зокрема, це стосується зеленої та цифрової галузей. Зміни також торкнуться і таких корпоративних титанів, як Volkswagen та Siemens.

Про плани новообраного канцлера Німеччини Олафа Шольца повідомили в Reuters.

Для переоснащення економіки потрібні будуть великі державні та приватні інвестиції, йдеться у виданні. Проте, в результаті реінжиніринг прибутки компаній значно зростуть.

“Згідно з середньою оцінкою Refinitiv, рахунок капітальних витрат Volkswagen у 2022 році перевищить 20 мільярдів євро, у порівнянні з середньою річною сумою в 13 мільярдів євро в період з 2018 по 2020 рік. Будівництво місцевого заводу з виробництва акумуляторних елементів може коштувати принаймні стільки ж знову, що означає, що виконавчий директор Герберт Дісс, ймовірно, потребує допомоги уряду. Шольцу доведеться знайти спосіб узгодити це з його власними обмежувальними бюджетними зобов’язаннями”, – зазначають у виданні.

Змін зазнає і цифрова інфраструктура Німеччини. Так, завдяки державній підтримці і пом’якшень для працівників-іноземців галузь може вийти на новий рівень.

“Менше одного з 10 домогосподарств підключено до повноволоконного широкосмугового доступу, але підтримуваний державою Deutsche Telekom може допомогти це виправити. І країна повинна залучати технічно підкованих працівників з-за кордону, оскільки її населення старіє. Шольц може допомогти, пом’якшивши правила щодо дозволів на роботу для кваліфікованої робочої сили, тоді як великі компанії, такі як Siemens, роблять свій внесок, перенавчаючи існуючих працівників”, – зауважили у статті.

Водночас Олаф Шольц планує підвищити мінімальну заробітну плату до 12 євро на годину, що, на думку експертів, призведе до зростання витрат підприємств.