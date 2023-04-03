Німеччина розширюватиме енергоспівпрацю з Україною – віцеканцлер

Про це повідомляє DW.
Він оголосив про це 3 квітня після огляду підстанції енергоконцерну “Укренерго”, яка забезпечує енергією один із найгустонаселеніших районів України. Відтак стратегічними цілями розвитку української енергосистеми має стати її “розширення та децентралізація”.
Мовиться також і про “декарбонізацію” енергетики, тобто про відмову від викопного палива. Як зауважив Габек, тим самим можна вирішити одразу два завдання – як проблему безпеки, позбувшись залежності від традиційного палива, так і створення перспективної енергетичної системи. За його словами, Україна може стати експортером енергії до Європи.
У 2020 році Німеччина та Україна підписали угоду про партнерство у сфері енергетики, спрямовану на сприяння переходу до сприятливіших для клімату форм виробництва енергії. Пріоритетними напрямками стали підвищення енергоефективності будівель та об’єктів промисловості, модернізація електроенергетичного сектора, розширення використання відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів СО2.
Утім, після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому минулого року основна увага приділялася екстреній допомозі щодо ремонту та відновлення електромереж, зруйнованих внаслідок російських ударів. Нині цей аспект взаємодії має бути посилено ще більше, також мовиться про середньострокову та довгострокову реконструкцію української енергетичної системи.
Зауважимо, 3 квітня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек вперше після російського повномасштабного вторгнення приїхав до України.
30 березня Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема танки Leopard 2A6, десятки БМП Marder і танки для розмінування. У пресслужбі уряду ФНР зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.
- 3 квітня українська енергосистема працює із резервом потужності. Для споживачів немає обмежень.
- Німеччина назвала заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі “безвідповідальною” та “ескалаційною”.
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