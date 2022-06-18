Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини отримало кілька сотень свідчень воєнних злочинів Росії в Україні. Воно надає технічну допомогу у розслідуванні справ та розглядає можливість роботи безпосередньо в Україні.

Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag.

Глава Федерального відомства з кримінальних справ Німеччини Хольгер Мюнх в інтерв’ю журналістам наголосив, що ведеться не тільки розслідування у відношенні тих, хто безпосередньо скоїв воєнні злочини, а й у відношенні вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації.

Мета відомства полягає у визначенні всіх причетних до звірств в Україні. Також, за словами Мюнха, потрібно зробити так, щоби всі винні постали перед судом.

Водоночас Мюнг наголосив, що відомство не займається розслідуванням в Україні, проте воно підтримує розслідування технічно. Також він додав, що сценарій, за яким представники відомства будуть працювати безпосередньо на місці, можливий, однак для цього необхідний міжнародний мандат, який гарантуватиме безпеку співробітників.

Зокрема, Федеральне відомство з кримінальних справ отримує інформацію про російські злочини від вимушено переміщених українців, які прибули до Німеччини. Для цього було розроблено спеціальні анкети. Зокрема, аналізуються й публікації в інтернеті.

Хольгер Мюнг наголосив, що також відомство веде співпрацю з міжнародними партнерами задля введення обмежень проти мільярдерів та бізнесменів, наближених до президента РФ Володимира Путіна. За його словами, Німеччина має велику кількість даних, зокрема фінансових. На основі інформації, яку передала країна, було розширено санкції.