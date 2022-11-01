Сербія повинна вирішити, чи хоче вона приєднатися до Європейського Союзу, чи вступити у партнерство з РФ, повідомила Німеччина Белграду 1 листопада, за два дні до того, як шість країн Західних Балкан планують обговорити тіснішу співпрацю в Берліні.

Про це повідомляє Reuters.

Представник німецького уряду наголосив, що потреба в прийнятті рішення стає актуальною з огляду на геополітичний розвиток подій.

Сербія, яку два десятиліття тому бомбило НАТО, а тепер прагне приєднатися до Європейського Союзу, довго намагалася збалансувати історично тісні зв’язки з РФ та прагнення до економічної та політичної інтеграції з Заходом.

Угода між Сербією та РФ про поглиблене співробітництво була зустрінута з подивом і розчаруванням, і зовсім не відповідала західним очікуванням, адже кандидати на вступ до ЄС також повинні прийняти європейські санкції проти РФ, пояснив представник.

Сербія, кандидат на вступ з 2012 року, у вересні вирішила проводити регулярні зовнішньополітичні консультації щодо двосторонньої та багатосторонньої діяльності з РФ. Цей крок викликав різку критику з боку ЄС.

Склалося враження, що президент Сербії Александар Вучич добре усвідомлював свою позицію маятника, зауважив представник німецького уряду.

Якщо він вирішив вести свою країну в напрямку Європейського Союзу, то мав би підтримку німецького уряду. Проте ж у разі, якщо він вирішить піти іншим шляхом, це “матиме зворотні наслідки”.

26 вересня в ЄС засудили рішення Сербії провести зовнішньополітичні консультації з РФ, заявивши, що це викликало запитання в той час, коли Брюссель наголосив країнам, які прагнуть приєднатися до блоку, не продовжувати звичайну взаємодію з Москвою.