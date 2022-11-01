Про це повідомляє Reuters.
Представник німецького уряду наголосив, що потреба в прийнятті рішення стає актуальною з огляду на геополітичний розвиток подій.
Сербія, яку два десятиліття тому бомбило НАТО, а тепер прагне приєднатися до Європейського Союзу, довго намагалася збалансувати історично тісні зв’язки з РФ та прагнення до економічної та політичної інтеграції з Заходом.
Угода між Сербією та РФ про поглиблене співробітництво була зустрінута з подивом і розчаруванням, і зовсім не відповідала західним очікуванням, адже кандидати на вступ до ЄС також повинні прийняти європейські санкції проти РФ, пояснив представник.
Сербія, кандидат на вступ з 2012 року, у вересні вирішила проводити регулярні зовнішньополітичні консультації щодо двосторонньої та багатосторонньої діяльності з РФ. Цей крок викликав різку критику з боку ЄС.
Склалося враження, що президент Сербії Александар Вучич добре усвідомлював свою позицію маятника, зауважив представник німецького уряду.
Якщо він вирішив вести свою країну в напрямку Європейського Союзу, то мав би підтримку німецького уряду. Проте ж у разі, якщо він вирішить піти іншим шляхом, це “матиме зворотні наслідки”.
26 вересня в ЄС засудили рішення Сербії провести зовнішньополітичні консультації з РФ, заявивши, що це викликало запитання в той час, коли Брюссель наголосив країнам, які прагнуть приєднатися до блоку, не продовжувати звичайну взаємодію з Москвою.
- 29 травня президент Сербії Александар Вучич оголосив, що його країна погодилася на нову трирічну угоду про постачання газу з російським державним енергопостачальником “Газпромом”.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує, що антиросійські санкції підтримають усі країни, котрі претендують на членство в Європейському союзі.
- Водночас з листопада Сербія припинить купувати російську нафту. Заборона на імпорт є дотриманням санкцій ЄС проти РФ.
- Сербію можуть чекати санкції з боку Євросоюзу. Блок тисне на президента Сербії Александара Вучича, аби він не відкладав запровадження обмежень проти РФ через війну в Україні.