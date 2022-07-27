Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

У повідомленні йдеться про те, що ще 13 липня Міністерство економіки видало німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем Panzerhaubitze 2000.

Компанія KMW подала відповідну заявку в економічний департамент 11 липня й отримала дозвіл на виробництво через два дні. Проте лише зараз у компанії KMW підтвердили цю інформацію. Звернення про купівлю PzH 2000 Україна направила ще у квітні.

За словами представника KMW, загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро. Ця сума у кілька разів більша за попередні постачання озброєння, які сягали близько 600 мільйонів євро.

У машинобудівній компанії KMW зазначили, що виробництво всіх самохідних артилерійських установок розраховане на кілька років. Хоча процес їх виробництва розпочнеться негайно.

Нагадаємо, що нещодавно в українському арсеналі артилерійського озброєння з‘явилися німецькі Panzerhaubitze 2000 із підготовленими українськими екіпажами.

PzH 2000 – це німецька самохідна гармата-гаубиця, яка здатна робити 20 пострілів за 2 хв. А дальність її вогню – до 36 км. Важливим є те, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України. Збройні сили України вже протистоять ворогу завдяки M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.

Довідка. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG – німецька машинобудівна компанія, основним напрямком діяльності якої є виробництво військової техніки і броньованих автомобілів. Також компанія випускає обладнання для лиття виробів з полімерів – термопластавтомати. Компанія веде постачання як на внутрішній німецький ринок, так і для міжнародних партнерів у більш ніж 30 країнах світу. Головний офіс знаходиться в містах Мюнхен і Кассель.