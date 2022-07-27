Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
У повідомленні йдеться про те, що ще 13 липня Міністерство економіки видало німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем Panzerhaubitze 2000.
Компанія KMW подала відповідну заявку в економічний департамент 11 липня й отримала дозвіл на виробництво через два дні. Проте лише зараз у компанії KMW підтвердили цю інформацію. Звернення про купівлю PzH 2000 Україна направила ще у квітні.
За словами представника KMW, загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро. Ця сума у кілька разів більша за попередні постачання озброєння, які сягали близько 600 мільйонів євро.
У машинобудівній компанії KMW зазначили, що виробництво всіх самохідних артилерійських установок розраховане на кілька років. Хоча процес їх виробництва розпочнеться негайно.
Нагадаємо, що нещодавно в українському арсеналі артилерійського озброєння з‘явилися німецькі Panzerhaubitze 2000 із підготовленими українськими екіпажами.
PzH 2000 – це німецька самохідна гармата-гаубиця, яка здатна робити 20 пострілів за 2 хв. А дальність її вогню – до 36 км. Важливим є те, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України. Збройні сили України вже протистоять ворогу завдяки M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.
Довідка. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG – німецька машинобудівна компанія, основним напрямком діяльності якої є виробництво військової техніки і броньованих автомобілів. Також компанія випускає обладнання для лиття виробів з полімерів – термопластавтомати. Компанія веде постачання як на внутрішній німецький ринок, так і для міжнародних партнерів у більш ніж 30 країнах світу. Головний офіс знаходиться в містах Мюнхен і Кассель.
- Крім того, Німеччина надала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. Серед переданого озброєння – також ще три гаубиці PzH 2000.
- Також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що вже найближчим часом країна направить Україні додаткову військову допомогу, зокрема бронетранспортери та боєприпаси.
- Натомість міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив, що його країна відкрита для переговорів про передачу Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Водночас він зауважив, що Словаччина недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, тому союзники повинні запропонувати заміну літаків або готівку.