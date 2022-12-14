Про це інформує Reuters.

Це один із перших великих оборонних проєктів, на який Берлін отримає гроші зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро. Зазначимо, що про створення фонду канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив через декілька днів після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними видання, ці гроші призначені для оновлення зброї та обладнання Бундесверу до стандартів після десятиліть виснаження й після закінчення “Холодної війни”.

Німеччина планує закупити загалом 35 винищувачів F-35, включаючи ракети та інше озброєння й обладнання. Відтак, перші вісім літаків будуть поставлені у 2026 році.

Американський літак замінить застарілий Tornado, єдиний німецький реактивний літак, здатний нести американські ядерні бомби, які зберігаються в Німеччині для використання в разі конфлікту.

Крім того, на думку канцлера ФРН Олафа Шольца, Німеччина має стати головним гарантом європейської безпеки. За його словами, нова роль Німеччини вимагає нову стратегічну культуру.

Для цього Берлін має інвестувати у Бундесвер, зміцнювати європейську військову промисловість, збільшувати свою військову присутність на східному фланзі НАТО, а також навчати та оснащувати Збройні сили України, заявив глава німецького уряду.

За словами Шольца, національна безпекова стратегія має підготувати Німеччину до нової загрози в Європі, яка виникла в результаті повномасштабної війни РФ проти України. Віддавши наказ про напад на Україну, президент РФ Володимир Путін “зруйнував європейську та міжнародну безпекову архітектуру”, що створювалася десятиліттями. РФ кинула виклик “основним принципам міжнародного права, закріпленим у Статуті ООН”, заявив Шольц.

Він наголосив, що РФ прагне силою перекроїти кордони та знову розділити світ на блоки та сфери впливу, але Німеччина та Європа можуть допомогти захистити заснований на правилах міжнародний порядок.