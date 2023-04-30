Німеччина передала Україні вже другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Загалом у ФРН зобов'язалися спорядити Україні чотири такі системи.

Про це свідчить опублікований список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.

У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Також до оновленого списку увійшли вісім вантажівок Zetros і два вантажно-розвантажувальні автомобілі 8×6 з контейнерами. Про те, що Берлін передав Києву першу систему протиповітряної оборони Iris-T SLM, стало відомо у жовтні 2022 року. Німеччина пообіцяла Україні спорядити чотири такі зенітно-ракетні комплекси.

Список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає постачання з Бундесверу, а також постачання з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України.

Зауважимо, 30 березня Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема танки Leopard 2A6, десятки БМП Marder і танки для розмінування.

Окрім цього, Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибув черговий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під’єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. У стандартній комплектації – РЛС, пункт управління та пускові установки разом із ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.