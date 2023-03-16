Німеччина спорядила Україні новий пакет військової допомоги

ФРН передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем MARS II.

Про це свідчить опублікований список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.

У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Так, серед спорядженої військової допомоги, у переліку міститься:

500 пістолетів SFP9

2 ангарні намети

23 500 снарядів 155 мм (раніше: 18 500)

155-мм високоточні керовані боєприпаси

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II

8 автонавантажувачів (раніше: 6)

295 генераторів (раніше: 270)

34 мобільні антенно-щоглові системи (раніше: 30)

Серед допомоги, що планується:

6350 снарядів 155 мм (раніше: 1020)

SLM Iris-T

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.

Нещодавно в Німеччині група українських армійців завершила прискорений кількатижневий курс навчання на танках Leopard 2. Вже незабаром вони відправляться на фронт для боротьби з росіянами за допомогою сучасної системи озброєння.

Бундесвер розпочав тренування українських військовослужбовців на танках Leopard 2 у лютому.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки Leopard 2A6 будуть доставлені в Україну до кінця березня.