Німеччина спорядила Україні новий пакет військової допомоги

Про це свідчить опублікований список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.
У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.
Так, серед спорядженої військової допомоги, у переліку міститься:
- 500 пістолетів SFP9
- 2 ангарні намети
- 23 500 снарядів 155 мм (раніше: 18 500)
- 155-мм високоточні керовані боєприпаси
- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II
- 8 автонавантажувачів (раніше: 6)
- 295 генераторів (раніше: 270)
- 34 мобільні антенно-щоглові системи (раніше: 30)
Серед допомоги, що планується:
- 6350 снарядів 155 мм (раніше: 1020)
- SLM Iris-T
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.
Нещодавно в Німеччині група українських армійців завершила прискорений кількатижневий курс навчання на танках Leopard 2. Вже незабаром вони відправляться на фронт для боротьби з росіянами за допомогою сучасної системи озброєння.
Бундесвер розпочав тренування українських військовослужбовців на танках Leopard 2 у лютому.
За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки Leopard 2A6 будуть доставлені в Україну до кінця березня.
- Президент США Джо Байден разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили повномасштабну російсько-українську війну. Американський та німецький політики підтримують ідею щодо мирної угоди між Україною та РФ.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично зреагував на плани Китаю щодо припинення війни РФ проти України.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про новий пакет військової допомоги Україні.
- 16 березня естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ганно Певкур надати Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.