Німеччина передала Україні додаткові 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer 2 та 7 понтонних систем. Окрім цього, ФРН спорядила зимовий одяг для ЗСУ.

Про це свідчить опублікований список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.

У пресслужбі зазначили, що уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Усього німецькі партнери передали 10 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 (раніше 5), а також 7 важких і середніх мостових систем.

Також українська сторона отримала від ФРН ще 100 наметів, 183 генератори та 167 тисяч патронів для стрілецької зброї.

Окрім цього, Німеччина передала для ЗСУ зимову форму, зокрема 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч зимових штанів, 240 тисяч зимових шапок.

Надалі ФРН має намір спорядити в Україну 5 інженерних танків Dachs, 35 повнопривідних важковозів та 4000 спальників. Водночас Берлін не називає терміни постачання.

Довідка. Bergepanzer 2 — німецька броньована ремонтно-евакуаційна машина на танковому шасі Leopard 1. Основним призначенням машини є забезпечувати мобільність бронетанкових підрозділів, евакуація пошкодженої техніки, надання допомоги при заміні або ремонті моторно-трансмісійного відділення та/або башти.

Раніше стало відомо, що через наближення зими Україна терміново попросила швидко постачити зимове спорядження. Кілька країн НАТО вже взяли на себе зобов’язання – Бундесвер також хоче допомогти.

У НАТО підтвердили, що альянс підтримує контакти зі своїми членами, щоб скласти зимовий пакет для України. Зокрема, йдеться про теплу форму, зимове взуття та зимові намети. За кілька тижнів після запиту з Києва США, Канада, Швеція та Фінляндія вже пообіцяли постачання. Згідно з першими повідомленнями, за даними штаб-квартири НАТО, можна покрити близько 50% зазначених Україною потреб.