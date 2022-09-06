Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.

Загалом, окрім іншого, Німеччина вже передала:

РЛС виявлення артилерії COBRA

20 зенітних танків GEPARD (раніше 15)

54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною)

53 тис. боєприпасів проти ППО

403 000 пайків на одну особу (EPa)

14900 протитанкових мін

500 зенітних ракет STINGER

10 Panzerhaubitzen 2.000, включаючи адаптацію, навчання та запчастини (спільний проєкт з Нідерландами)

100 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та затворами

100 000 ручних гранат

10 500 снарядів калібру 155 мм

10 протидронних гармат

14 антидронових датчиків і глушилок

28 тис. бойових касок

280 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)

100 наметів

10 000 спальних мішків

Довідка. Cobra — радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби, що здатна визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок терористичних угруповань.

На озброєнні Німеччини перебуває система Cobra, який є спільною розробкою Thales, Airbus Defence and Space та Lockheed Martin.

У самому комплексі впроваджена висока автоматизація всіх процесів та загальна цифровізація систем. Декларується, що комплекс може за дві хили визначити точні вогневі позиції 40 одиниць артилерії противника.

Щодо дальності дії, то є певні розбіжності у даних. Найбільш розповсюджена інформація про дальність огляду на 40 км, але Бундесвер декларує огляд РЛС на відстань до 100 км.

Крім Німеччини, РЛС придбали Франція, Велика Британія, Туреччина. Україна стала п’ятою країною, котра має на озброєнні систему.

За повідомленням німецького видання Die Welt, станом на початок травня 2022 року Україна надіслала до Німеччини запит на отримання 40 РЛС COBRA. Однак із резервів бундесверу наразі може бути поставлено від трьох до п’яти систем.

Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійська частина на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA. Призначений для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об’єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.