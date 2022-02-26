Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц у Twitter.
Наразі канцер Німеччини зазначив, що зброю спорядять в Україну у найкоротші терміни.
“Російська атака знаменує переломний момент. Нашим обов’язком є зробити все можливе, щоб підтримати Україну в її захисті від армії Путіна. Тому ми споряджаємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в Україні”, – наголосив Шольц.
Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine.
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022
Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.
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