Уряд Німеччини спорядить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню та ракети - для зміцнення її оборони, зазначила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт 15 вересня.

Про це інформує CNN.

На конференції німецьких збройних сил Ламбрехт зауважила, що у ФРН вирішили спорядити в Україну ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II, зокрема й 200 ракет до них.

Також очікується, що навчання українських операторів розпочнеться цього місяця, додала вона.

Крім того, Німеччина спорядить 50 броньованих машин Dingo.

Окрім цього, за словами міністерки, тристоронній обмін бронетехнікою за участю Греції майже завершено. Німеччина незабаром передасть Греції 40 бойових машин піхоти Marder (БМП), а та, своєю чергою, передасть 40 своїх радянських машин БМП-1 в Україну.

У той час, як Німеччина за минулі місяці відправила в Україну десятки ракет, гаубиць і зенітних танків, уряд ФРН й досі не схвалив пряму передачу бойових танків Leopard і БМП Marder, запитуваних Україною.

Довідка. MARS II – це броньована ракетна система залпового вогню (РСЗВ, англійською Multiple Launch Rocket System або MLRS), що стоїть на озброєнні Бундесверу з 1990 року. Є німецькою модернізацією (фактично є її ліцензійною копією) американської гусеничної MLRS М270. Виробництвом цієї зброї займається німецький концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann).

MARS-II працює за принципом “бий – біжи”. Ця тактика робить MARS-II і інші західні MLRS фактично невидимою для росіян, адже окупанти не мають переваги у повітрі, а тому не можуть надіслати свої літаки для полювання за MLRS за лінію фронту.

Пускова установка – це 12 склопластикових напрямних для ракет — два одноразові бокси по шість ракет. Усі 12 ракет можуть бути випущені за 60 секунд.

Dingo – броньована колісна машина, яка використовується для патрулювання та розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів цього типу у різних модифікаціях.