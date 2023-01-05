5 січня президент Джо Байден та канцлер Олаф Шольц під час телефонної розмови обговорили агресивну війну, що триває, яку Росія веде проти України. Сторони підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України. А також свою непохитну солідарність з Україною та українським народом перед російською агресією.

Про це мовиться у спільній заяві лідерів країн, яку поширив Білий дім.

Байден та Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні “доти, доки це буде необхідно”. З цією метою США мають намір постачити Україні БМП Bradley, а Німеччина має намір надати Україні бойові машини піхоти Marder. Обидві країни навчатимуть українські сили працювати з відповідними системами.

Окрім цього, на тлі ракетних і безпілотних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати невідкладну потребу України в можливостях протиповітряної оборони. Наприкінці грудня США оголосили про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетної батареї Patriot. Німеччина приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot.

Лідери обох країн також висловили вдячність за військову підтримку, надану Україні іншими союзниками та партнерами, схвалили поточну координацію зусиль Контактної групи з оборони України та вітали додаткові безоплатні постачання систем ППО та бойових машин.

21 грудня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів, що міститиме зокрема першу систему протиракетної оборони Patriot.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки та навчання, аби розгорнути батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців. Звичайна підготовка триває близько року.

Зауважимо, раніше голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.

Окрім цього, 29 грудня 2022 року віцеканцлер ФРН, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що у війні проти України справа прямує до поразки Росії на полі бою.

Полковник запасу морської піхоти у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан зауважив, що крім можливостей Patriot, її розгортання – це велика заява про підтримку України. Тут багато символізму, – наголосив Канчіан.

Проте речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США спорядять Україні, дуже потрібна річ для нашої країни. Ці системи можуть значно посилити протиповітряну оборону, а також допомогти створити ешелоновану систему ППО.

Довідка. Patriot – це керована ракетна система класу “земля-повітря”, яку було вперше розгорнуто в 1980-х роках. Вона може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів кожна, наземного радара, станції управління та генератора. Армія заявила, що зараз має 16 батальйонів Patriot. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік зазначено, що ці батальйони керують 50 батареями, які мають понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортають по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.