Про це повідомило Reuters.
За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, домовленостей щодо центру вже досягнуто.
“Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб усе обладнання, яке було поставлено (Києву), можна було відремонтувати після виходу з ладу”, — сказала вона журналістам.
Крім того, до червня Берлін має намір навчити близько 5 тисяч українських військових у Німеччині. Тренування відбуватимуться у межах навчальної місії ЄС.
Тренувальну місію погодили вчора. За планом, навчання триватимуть у Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Спочатку йдеться про близько 15 тисяч військових.
Кількість бійців залежатиме від того, скільки захисників Міноборони України зможе направити на навчання в умовах повномасштабної війни.
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