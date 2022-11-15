Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї. Там також технічно будуть обслуговувати озброєння, яке раніше передала Німеччина.

Про це повідомило Reuters.

За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, домовленостей щодо центру вже досягнуто.

“Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб усе обладнання, яке було поставлено (Києву), можна було відремонтувати після виходу з ладу”, — сказала вона журналістам.

Крім того, до червня Берлін має намір навчити близько 5 тисяч українських військових у Німеччині. Тренування відбуватимуться у межах навчальної місії ЄС.

Тренувальну місію погодили вчора. За планом, навчання триватимуть у Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Спочатку йдеться про близько 15 тисяч військових.

Кількість бійців залежатиме від того, скільки захисників Міноборони України зможе направити на навчання в умовах повномасштабної війни.