Про це повідомило Reuters.

За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, домовленостей щодо центру вже досягнуто.

“Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб усе обладнання, яке було поставлено (Києву), можна було відремонтувати після виходу з ладу”, — сказала вона журналістам.

Крім того, до червня Берлін має намір навчити близько 5 тисяч українських військових у Німеччині. Тренування відбуватимуться у межах навчальної місії ЄС.

Тренувальну місію погодили вчора. За планом, навчання триватимуть у Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Спочатку йдеться про близько 15 тисяч військових.

Кількість бійців залежатиме від того, скільки захисників Міноборони України зможе направити на навчання в умовах повномасштабної війни.