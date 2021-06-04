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Німеччина та Франція мають нести відповідальність за окупацію Криму, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Франція та Німеччина мають нести відповідальність за російську анексію Криму.

П’ятниця, 4 червня 2021, 18:16

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Зокрема, секретар РНБО заявив, що анексії Криму передувала відмова Франції та Німеччині у наданні Україні та Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. 

Зараз ці країни зацікавлені у співпраці з Росією та є її чинними економічними й політичними партнерами.

“І нам це дуже неприємно. Бо саме ці дві країни у 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І у 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція. Я вважаю, що мають“, – заявив він.

Данілов додав, що у ситуації, коли одна з країн порушує територіальну цілісність іншої, надто мало з їхнього боку просто висловлювати своє занепокоєння.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція та Німеччина дещо послаблюють свої позиції щодо Росії в контексті війни на Донбасі.

Теги: Франція, анексія Криму, Німеччина, Олексій Данілов, РНБО

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