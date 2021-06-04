Німеччина та Франція мають нести відповідальність за окупацію Криму, – Данілов

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
Зокрема, секретар РНБО заявив, що анексії Криму передувала відмова Франції та Німеччині у наданні Україні та Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
Зараз ці країни зацікавлені у співпраці з Росією та є її чинними економічними й політичними партнерами.
“І нам це дуже неприємно. Бо саме ці дві країни у 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І у 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція. Я вважаю, що мають“, – заявив він.
Данілов додав, що у ситуації, коли одна з країн порушує територіальну цілісність іншої, надто мало з їхнього боку просто висловлювати своє занепокоєння.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція та Німеччина дещо послаблюють свої позиції щодо Росії в контексті війни на Донбасі.
- У квітні Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.