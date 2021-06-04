Німеччина та Франція мають нести відповідальність за окупацію Криму, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Франція та Німеччина мають нести відповідальність за російську анексію Криму.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Зокрема, секретар РНБО заявив, що анексії Криму передувала відмова Франції та Німеччині у наданні Україні та Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Зараз ці країни зацікавлені у співпраці з Росією та є її чинними економічними й політичними партнерами.

“І нам це дуже неприємно. Бо саме ці дві країни у 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І у 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція. Я вважаю, що мають“, – заявив він.

Данілов додав, що у ситуації, коли одна з країн порушує територіальну цілісність іншої, надто мало з їхнього боку просто висловлювати своє занепокоєння.