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Німеччина та Норвегія вимагають від НАТО захисту підводної інфраструктури після атак на «Північний потік»

Лідери Німеччини та Норвегії заявили, що планують спільно проситимуть Північноатлантичний Альянс координувати захист підводної інфраструктури Європи у світлі ймовірних атак на мережу газопроводу "Північний потік".

Четвер, 1 грудня 2022, 01:00
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Про це інформує Reuters.

Європейські країни посилили пильність щодо критично важливих об’єктів після того, як у вересні стався розрив трубопроводів Nord Stream 1 і 2, які з’єднують Росію з Німеччиною, і газ викинувся в Балтійське море.

 27 вересня Данія та Швеція повідомили про витоки на газогонах “Північний потік” та “Північний потік-2” у Балтійському морі. Через декілька днів стало відомо про ще один витік. У “Північного потоку” пошкоджень зазнали обидві нитки: одна — у морській економічній зоні Данії, а друга — у Швеції. Два витоки були дуже близько один до одного. У “Північному потоці-2” падіння тиску зафіксували на одній нитці.

Вимірювальні станції у Швеції та Данії зареєстрували сильні підводні вибухи у тому самому районі, де стався витік газу з газопроводів. Згодом прокуратура Швеції виявила сліди вибухівки на місці аварій газопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2”, тим самим підтвердивши, що інциденти на газогонах є диверсіями.

Інцидент став точкою спалаху в енергетичному протистоянні між Заходом і Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. Росія заперечує саботаж трубопроводів і намагається звинуватити Великобританію в інциденті. Лондон свою причетність заперечив.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стоєром, сказав, що залучення НАТО дасть сигнал зовнішньому світу.

“Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашої критичної інфраструктури, і ніхто не повинен думати, що атаки залишаться без наслідків”, – сказав він. “Трубопроводи, телефонні кабелі, підключення до Інтернету є рятівними колами для наших держав і повинні бути особливо захищені”.

Норвегія відіграла вирішальну роль у постачанні газу до Європи після того, як Росія скоротила експорт. Шольц сказав, що Норвегія зараз забезпечує близько половини потреб Німеччини.

Теги: вибухи, війна, Гар Стоєр, НАТО, Німеччина, Норвегія, Олаф Шольц, Північний потік

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