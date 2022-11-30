Німеччина та Норвегія вимагають від НАТО захисту підводної інфраструктури після атак на «Північний потік»

Про це інформує Reuters.
Європейські країни посилили пильність щодо критично важливих об’єктів після того, як у вересні стався розрив трубопроводів Nord Stream 1 і 2, які з’єднують Росію з Німеччиною, і газ викинувся в Балтійське море.
27 вересня Данія та Швеція повідомили про витоки на газогонах “Північний потік” та “Північний потік-2” у Балтійському морі. Через декілька днів стало відомо про ще один витік. У “Північного потоку” пошкоджень зазнали обидві нитки: одна — у морській економічній зоні Данії, а друга — у Швеції. Два витоки були дуже близько один до одного. У “Північному потоці-2” падіння тиску зафіксували на одній нитці.
Вимірювальні станції у Швеції та Данії зареєстрували сильні підводні вибухи у тому самому районі, де стався витік газу з газопроводів. Згодом прокуратура Швеції виявила сліди вибухівки на місці аварій газопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2”, тим самим підтвердивши, що інциденти на газогонах є диверсіями.
Інцидент став точкою спалаху в енергетичному протистоянні між Заходом і Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. Росія заперечує саботаж трубопроводів і намагається звинуватити Великобританію в інциденті. Лондон свою причетність заперечив.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стоєром, сказав, що залучення НАТО дасть сигнал зовнішньому світу.
“Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашої критичної інфраструктури, і ніхто не повинен думати, що атаки залишаться без наслідків”, – сказав він. “Трубопроводи, телефонні кабелі, підключення до Інтернету є рятівними колами для наших держав і повинні бути особливо захищені”.
Норвегія відіграла вирішальну роль у постачанні газу до Європи після того, як Росія скоротила експорт. Шольц сказав, що Норвегія зараз забезпечує близько половини потреб Німеччини.
- Швеція відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах.
- Німецькі слідчі, які окремо проводили розслідування, дійшли до висновку, що вибухи на підводних газопроводах “Північний потік” та “Північний потік-2” відбулися через диверсію з боку Росії. Їхні дані збігаються з попередніми висновками Швеції.
- Про причетність Великої Британії до вибухів газопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2” заявив 3 листопада секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев. Раніше росіяни звинуватили Лондон у підготовці атаки на російські судна в окупованому Криму, британці назвали твердження росіян “брехнею епічного масштабу”.