Джерело: Politico

22 травня, під час зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі виникла суперечка між міністрами Німеччини та Угорщини через роль, яку суперечливий угорський банк відіграє у війні Росії в Україні, повідомили чотири дипломати, найомі ситуацією.

Останніми днями банк OTP став центром уваги офіційних осіб, оскільки Угорщина відмовляється схвалити збільшення військової допомоги ЄС для України, доки Київ не вилучить компанію зі списку “спонсорів війни”. Дипломати також кажуть, що суперечка затримує нові санкції проти Росії.

Коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив позицію Будапешта під час закритої зустрічі, міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок процитувала неуточнені повідомлення про те, що OTP визнає окуповані Росією території Луганська та Донецька, що суперечить міжнародному праву, і надає кредитні лінії російським солдатам.

Угорщина відкинула звинувачення, повторюючи заяви банку, який назвав звіти “некоректними” і стверджував, що керівництво банку “публічно висловлює свою підтримку Україні”.

Однак ця суперечка, названа одним із дипломатів як “цивілізована і в нормальних межах дискусії”, відбулась після того, як інші країни, такі як Швеція та Естонія, також тиснули на Угорщину під час зустрічі. Вони стверджували, що ЄС не повинен зупинятися на подальших санкціях, спрямованих на придушення обходу, і наданні додаткової військової допомоги Україні.

Ця суперечка відображає зростаюче розчарування інших країн ЄС щодо Угорщини, яка блокувала численні кроки під час війни, щоб покарати Росію та підтримати Україну. Хоча Будапешт зазвичай поступався після отримання поступок, численні затримки викликали роздратування багатьох.

Деякі дипломати та міністри також публічно виплеснули свої почуття, закликавши Угорщину відокремити свої суперечки з Києвом щодо списку “спонсорів війни” від спроби ЄС схвалити більше військової допомоги та санкцій.

“Ми не можемо відкладати санкції”, – сказав журналістам міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю. “Є деякі країни, які пов’язують непов’язані питання, як-от кампанія з приниження імен і ганьби, з пакетом санкцій”.

Після зустрічі Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, пообіцяв подолати розбіжності. Представники ЄС заявили, що очікують, що Боррель також зв’яжеться з Києвом, щоб обговорити це питання.

“Ми маємо зробити все можливе, щоб отримати наступний пакет військової підтримки Україні було затверджено. Якщо в однієї країни-члена є труднощі, обговорімо це, ось що ми збираємося зробити”, — сказав він журналістам.

Міністри оборони ЄС обговорять військову підтримку України блоком на зустрічі 23 травня.