Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтервʼю німецікій телекомпанії ZDF.
Бербок не уточнила, у чому саме полягає невідповідність.
“Газопровід фактично вже добудований. Наразі питання сертифікації “Північного потоку-2”, без якої неможлива його експлуатація, розглядає німецьке енергетичне відомство. Сертифікація зараз припинена у звʼязку з вимогою до власника газопроводу – швейцарської компанії, якою володіє російський “Газпром”, – створити німецьку юридичну особу для управління ділянкою газопроводу в Німеччині”, – сказала вона.
Остаточне схвалення запуску газопроводу має згодом ухвалити Єврокомісія. Згідно з енергетичним законодавством ЄС, в межах ділянки газопроводу, розташованої в німецьких водах, “Газпрому” необхідно буде забезпечити доступ до проєкту інших операторів, а також розділити види діяльності – згідно з правилами ЄС, власником самого трубопроводу та палива не може бути одна і та ж компанія.
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- Нагадаємо, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.