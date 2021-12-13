Газопровід "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтервʼю німецікій телекомпанії ZDF.

Бербок не уточнила, у чому саме полягає невідповідність.

“Газопровід фактично вже добудований. Наразі питання сертифікації “Північного потоку-2”, без якої неможлива його експлуатація, розглядає німецьке енергетичне відомство. Сертифікація зараз припинена у звʼязку з вимогою до власника газопроводу – швейцарської компанії, якою володіє російський “Газпром”, – створити німецьку юридичну особу для управління ділянкою газопроводу в Німеччині”, – сказала вона.

Остаточне схвалення запуску газопроводу має згодом ухвалити Єврокомісія. Згідно з енергетичним законодавством ЄС, в межах ділянки газопроводу, розташованої в німецьких водах, “Газпрому” необхідно буде забезпечити доступ до проєкту інших операторів, а також розділити види діяльності – згідно з правилами ЄС, власником самого трубопроводу та палива не може бути одна і та ж компанія.