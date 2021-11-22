Берлін відхилив пропозицію Лукашенка відкрити кордони для двох тисяч мігрантів, які зараз перебувають на території Білорусі.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

22 листопада офіційний представник уряду Німеччини в Берліні заявив, що ФРН і Євросоюз не можуть cхвалити цю пропозицію Олександра Лукашенка.

Невизнаний президент Білорусі заявив, що Німеччина повинна відкрити свої кордони для двох тисяч біженців, які на цей час перебувають на території Республіки Білорусь. Про це невизнаний президент Білорусі попросив в.о. канцлера ФРН Ангелу Меркель.

У відповідь на цей бажаний крок ЄС Лукашенко сигналізував про готовність відправити 5000 нелегальних мігрантів на батьківщину в Ірак.

Тим часом білоруські силовики продовжують доставляти мігрантів до кордону з Польщею. Прикордонна служба Польщі повідомила, що 21 листопада група зі 150 осіб спробувала прорватися через загородження поблизу населеного пункту Дубичі-Церківні, при цьому дії мігрантів контролювали білоруські спецслужби.

Лукашенко звинувачує ЄС та владу Німеччини у невиконанні зобов’язань щодо врегулювання ситуації з мігрантами, заявивши, що європейська сторона відмовляється взаємодіяти з Мінськом і не йде на контакт.