Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Німеччина вдається до відчайдушних заходів, щоб забезпечити свої величезні промислові парки, переходячи на брудне паливо, навіть якщо це означає сплеск викидів вуглецю.

Компанія Uniper вже оголосила, що може виробляти до 3 гігават електроенергії з вугілля для посилення безпеки постачання. Водночас RWE AG зазначила, що розглядає, які електростанції можна було б знову ввімкнути.

Нині Німеччина має в резерві 4,3 гігавата вугільної електрогенерації й 1,6 гігавата нафтової.

Надзвичайний указ дасть змогу уряду активувати вугільні об’єкти без схвалення парламенту на термін до шести місяців.

В агентстві наголосили, що Європа закуповує у РФ два види вугілля — енергетичне, що спалюється на електростанціях, і металургійне, що використовується для виробництва сталі. Частка РФ в імпорті енергетичного вугілля ЄС становить майже 70%, особливо залежними від них є Німеччина та Польща.