Про це повідомила амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у Twitter.

“Пишаюся тим, що Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи Володимира Зеленського „Grain from Ukraine” після того, як минулого тижня за підтримки Німеччини судно із 25 тисячами тоннами зерна вирушило до Ефіопії”, – написала Анка Фельдгузен.

Proud that 🇩🇪 is contributing another 15 mio € to @ZelenskyyUa initiative “Grain from Ukraine” after a ship with 25000 tons of grain for Ethiopia left Odesa last week with the support of 🇩🇪. Happy to attend the inaugural summit in Kyiv today. @AA_stabilisiert #StandWithUkraine pic.twitter.com/EpPTSMbYVx

