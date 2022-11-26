Німеччина виділить 15 мільйонів євро на ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України"), яка покликана забезпечити доставлення українського зерна до бідних країн Африки.

Про це повідомила амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у Twitter.

“Пишаюся тим, що Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи Володимира Зеленського „Grain from Ukraine” після того, як минулого тижня за підтримки Німеччини судно із 25 тисячами тоннами зерна вирушило до Ефіопії”, – написала Анка Фельдгузен.

Proud that 🇩🇪 is contributing another 15 mio € to @ZelenskyyUa initiative “Grain from Ukraine” after a ship with 25000 tons of grain for Ethiopia left Odesa last week with the support of 🇩🇪. Happy to attend the inaugural summit in Kyiv today. @AA_stabilisiert #StandWithUkraine pic.twitter.com/EpPTSMbYVx — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 26, 2022

Крім того, США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділить до 20 мільйонів доларів на ініціативу Grain from Ukraine, яку оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 з метою підтримки країн, що найбільше цього потребують.

В Агентстві з міжнародного розвитку зазначили, що Сполучені Штати Америки через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до 20 мільйонів доларів на ініціативу “Зерно з України”, щоб допомогти нагодувати людей у ​​всьому світі. USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН для сприяння додаткових постачань українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу.

А також додали, що Сполучені Штати вже виділили на ВПП 173 мільйони доларів для закупівлі українського зерна, щоби зменшити наслідки гострої продовольчої кризи для країн, що відчувають її найбільше, зокрема, для Ефіопії, Ємену й Афганістан у. За ці кошти було закуплено 210 тисяч тонн продовольства, чого достатньо для прогодування понад 12 мільйонів людей упродовж одного місяця.