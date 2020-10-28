Про це заявила канцлерка Ангела Меркель після наради з прем’єрами федеральних земель, інформує видання Spiegel.
Меркель зазначила, що система охорони здоров’я Німеччини поки працює злагоджено, але ситуація може загостритись через декілька тижнів у такому ж ритмі.
“Ми знаємо, що нам потрібно знову скоротити кількість контактів – ось чому нам потрібні національні обмеження з 2 листопада”, – заявила Меркель.
З 2 листопада у громадських місцях дозволено зустрічатися членам двох сімей у кількості не більше десяти осіб.
Всі заклади громадського харчування повинні закритися до кінця листопада. Дозволена доставка їжі.
Забороняється функціонування косметологічних студій, масажних кабінетів і тату-салонів. При цьому перукарні залишаються відкритими.
Магазини роздрібної торгівлі, школи та дитячі садки залишаються відкритими.
Футбольні матчі та професійні спортивні змагання відбуватимуться без глядачів. Проте тренування аматорських спортивних команд заборонені.
Фітнес-студії та басейни повинні піти на карантин. Однак індивідуальні заняття спортом дозволені.
Театри, кінотеатри та концертні зали повинні закритися.
Розміщення туристів в готелях забороняється. Однак іноземці можуть поселитись у готельний номер, якщо прибули у термінове відрядження.
Обмеження переглянуть через 14 днів.
- 17 жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала жителів країни якщо змога залишатися вдома, з огляду на темпи поширення коронавірусу COVID-19.