23 листопада державна міністерка Європи та клімату Німеччини Анна Люрманн заявила, що ФРН надасть ще 40 млн євро на гуманітарну допомогу для України.

Про це повідомляє “Інтерфакс”.

Приїхавши до Києва, вона оголосила, що Німеччина надасть ще 40 млн євро на гуманітарну допомогу, щоб допомогти цієї зими.

“Ми також надамо додаткові 5 млн євро на реконструкцію українських шкіл разом із UNDP”, – зазначила Люрманн.

За її словами, вже відбувається процес передання обладнання для допомоги взимку, зокрема генераторів на більш ніж 11 млн євро, які прибудуть до України найближчим часом.

Люрман прибула до України у складі делегації інших офіційних європейських високопосадовців. Зокрема, з візитом в Україні також перебувають віцепрезидент Європарламенту Нікола Бір, міністр у справах ЄС та Конституції Австрії Кароліна Едтштадлер, державний секретар Європи Хорватії Андрія Метелко-Згомбіч, міністр закордонних справ, освіти та спорту Ліхтенштейна Домінік Хаслер, парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Гунда Рейре, віцеміністр закордонних справ Литви Йовіта Нелюпсене, державний секретар з європейських справ Румунії Даніела Гітман.

Державна секретарка з європейських справ Румунії Даніела Гітман також зазначила, що її країна надасть 300 тис. євро UNHCR для допомоги українському населенню взимку.

Міністерка у справах ЄС та Конституції Австрії Кароліна Едтштадлер поінформувала, що Австрія надала Україні найбільший пакет гуманітарної допомоги в історії — понад 92 млн євро.

“На додаток ми надаємо 100 тис євро для Міжнародного кримінального суду, тому що для мене, як для колишнього судді у кримінальних справах, важливо забезпечити незалежне розслідування воєнних злочинів та розпочати збирання доказів”, – наголосила Едтштадлер.

Своєю чергою, секретарка Міністерства закордонних справ Латвії Гунда Рейре повідомила, що наступного тижня розпочне роботу центр реабілітації жінок в Івано-Франківську, який частково фінансує Латвія.

Раніше Європейська комісія оголосила про нову програму підтримки України у зимовий період та виділення додаткових 175 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки найбільш вразливих верств населення.